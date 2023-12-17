جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي بأسيوط

أعلنت إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاص عربي والخاص لغات للعام الدراسي 2023/2024 التي تبدأ السبت 11 يناير.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

الأحد: الموافق 14 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف وامتحان اللغة الإنجليزية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء: الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة العلوم خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف.

مدارس اللغات

-يجري امتحان المستوى الرفيع للغة الإنجليزية الأولى بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص قبل إجراء الامتحانات التحريرية.

- يجري امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة دون التأثير على سير الدراسة.

- يجري امتحان مواد الأنشطة التربوية عمليا وبعقد قبل الامتحانات التحريرية بحيث لا يُؤثر على سير الدراسة.