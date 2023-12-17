جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول بالإسكندرية 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي، وهو الجدول الذي يبدأ في الثلاثاء 2 يناير حتى 14 من ذات الشهر، أي لمدة 13 يوما ليكون آخر أيام الامتحانات هو 2024/1/14

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 بالإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية بحسب الإعلان الرسمي من قبل الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات في عروس البحر الأبيض المتوسط.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية

تحدد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول وتبدأ الامتحانات للفترة الصباحية فى تمام الساعة 8 صباحاً وللفترة المسائية تبدأ الامتحانات في الساعة 11 صباحا والجدول كالتالي:

- الثلاثاء الموافق 2824/1/2، الخط العربي ومدته ساعة واحدة .

- الأربعاء 3 يناير، التربية الدينية ومدتها ساعة ونصف.

- الخميس 4 يناير، التربية الفنية، ومدتها ساعة ونصف.

- الثلاثاء 9 يناير، اللغة العربية ومدتها ساعتان.

- الأربعاء 10 يناير، الرياضيات، ومدتها ساعة ونصف.

- الخميس 11 يناير، اللغة الإنجليزية، ومدتها ساعة ونصف

- السبت 13 يناير، دراسات اجتماعية، ساعة ونصف

- ‏الأحد 14 يناير، العلوم، ومدته ساعة ونصف

ضوابط امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

وتمثلت ضوابط امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية في التالي:

- يترك لكل إدارة تعليمية حرية إجراء الامتحان صباحا أو مساء حسب الإمكانيات المتاحة.

- يخصص عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

- يترك لكل مدرسة تحديد موعد المهام الأدائية بواقع فترة واحدة «حصتين» لكل مادة.

- يترك لكل مدرسة حرية التصرف واختيار موعد امتحان مادة اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع».

- بالنسبة لامتحان طلبة الدمج يراعى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017.