«مستثمرو السياحة»: فنادق القاهرة كاملة العدد في رأس السنة

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة لجنوب سيناء، أن هناك زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة وأعياد الكريسماس خاصة في القاهرة والمدن الساحلية، لافتا إلى أن حالة الأمن والاستقرار التي شهدتها مصر خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة عرس ديمقراطي شاهده العالم كله أثناء متابعته لها في الداخل والخارج كانت أحد الأسباب الرئيسية لزيادة أعداد السياح الوافدين لمصر.

حجوزات السياح خلال أعياد رأس السنة

وأضاف في بيان اليوم أنه وفقا لحجوزات السياح خلال أعياد رأس السنة فإن فنادق القاهرة ستكون كاملة العدد أما مدينة شرم الشيخ فقد تزايدت الحجوزات خلال الأيام الماضية وقد تصل نسب الإشغالات الفندقية خلال أعياد رأس السنة بشرم الشيخ إلى 80% وتستمر هذه النسبة حتى النصف الأول من يناير القادم وستكون الجنسية الإيطالية هي الأبرز في هذه الفترة.

ارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال فترة الأعياد

وأشار «عبد اللطيف» إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال فترة الأعياد خاصة بمدن مرسى علم، والغردقة بنهاية النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري نتيجة لتأكيد العديد من الحجوزات السياحية مختلف دول العالم للقدوم لقضاء فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية بالمدن السياحية المصرية خاصة من دول إيطاليا، وتركيا، وروسيا، وكازاخستان، والتشيك وبعض دول الخليج.