«تعليم القليوبية»: امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ورقية

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تقرر أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الجاري، بالنظام التقليدي، من خلال ورقة أسئلة امتحان وكراسة إجابة.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تجري امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالطريقة التقليدية، منتصف شهر يناير المقبل، حيث تعذر هذا العام الاستعداد لإجرائها بنظام البوكليت، وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، بالتحول التدريجي لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت.

تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إلى أن التحول لنظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للصف الثالث الإعدادي يحتاج للمزيد من الدراسة والتجهيزات، بما يضمن تطبيق المنظومة الجديدة بالشكل الأفضل، حيث من المقرر اختيار الوقت المناسب لتطبيقه خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن نظام البوكليت يحتاج تدريب القائمين عليه وتغيير نظام العمل بالكامل في الكنترولات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ليكون أدق، ويستفيد منه الجميع، مشيرة إلى أن تطبيق النظام التقليدي يجنب الطلبة وأولياء الأمور الإرهاق من تبعات التغيير المفاجئ في نظام الامتحانات، حيث من المقرر العمل مرحليا للتحول إلى نظام البوكليت في الأعوام المقبلة، حسب توافر الإمكانيات المتاحة.