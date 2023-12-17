كل ما تود معرفته عن الفئات المستحقة للتذاكر المجانية والمخفضة بالقطارات

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الفئات التي يحق لها الحصول على تخفيضات كبيرة وتذاكر مجانية على مختلف أنواع القطارات، وأوضحت أن هذه الفئات تشمل العاملين بالقطاع العام، والأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات، وطلاب المدارس، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم ومكفوفى البصر، ومرضى الأورام السرطانية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات.

تفاصيل التذاكر المخفضة والمجانية لعدد من الركاب

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل التذاكر المخفضة والمجانية لعدد من الركاب:

- يحصل الأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات على تخفيضات بنسبة 50% على تذاكر القطارات المكيفة والعادية.

- اشتراكات مُدعمة بنسب كبيرة للطلاب بالمدارس والجامعات والمعاهد، بواقع:

* 98% بالدرجة العادية «تحيا مصر».

* 97% قطارات ذات التهوية.

* 90% قطارات الثالثة المكيفة.

- صرف اشتراكات للعاملين بالقطاع العام بنسبة تخفيض 70% من قيمة أجرة السفر بقطارات «تحيا مصر».

- صرف تذاكر لذوي الهمم بتخفيض 50% لجميع القطارات بموجب بطاقة إثبات الشخصية.

- يحصل أصحاب المعاشات على تخفيض 50%.

- صرف تذكرة مجانية لأصحاب المعاشات بالقطارات العادية.

- بالنسبة لمرضى السرطان:

* يتم استخراج كارت ذكي من مكتب الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بالقاهرة.

* الكارت موضح به بيانات وصورة المريض بموجب خطاب من المستشفى.

* الخطاب مختوم بخاتم شعار الجمهورية.

* يجدد الكارت مع بداية كل عام ميلادي.

* يُسمح بالحجز على قطارات الدرجة الثانية والثالثة المكيفة وذات التهوية الديناميكية.