إيقاف حركة القطارات بين محطتي «العلمين - الضبعة» 12 يوما

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف تشغيل قطاري «939 - 940» و«943 - 942» «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس، وكذلك قطار 658 «محرم بك - الحمام»، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر الجاري.

شبكة القطار الكهربائي السريع

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنه نظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي «العلمين –الضبعة» ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، ترتيب عليها إيقاف حركة القطارات بين محطتي «العلمين - الضبعة» بخط «القباري - مرسى مطروح» بصفه مؤقتة وتوفير أتوبيسات لنقل الركاب بين المحطتين.

وأكدت الهيئة القومية سكك حديد مصر، على إيقاف حركة القطارات بين محطتي «العلمين - الضبعة» بخط «القباري - مرسى مطروح» بصفة مؤقتة لمدة 12 يوما اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر الجاري حتى مساء يوم الجمعة الموافق 15 من نفس الشهر.

اختصار كل القطارات

ويترتب على ذلك، اختصار كل القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة العلمين، وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة الضبعة.

وسيتم نقل الركاب بين محطتي الضبعة والعلمين بالأتوبيسات المخصصة لهذا الأمر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة، وفق ما جاء في التقرير.