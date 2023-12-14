شركة مترو الأنفاق: تركيب وتفعيل ماكينات «TVM» لصرف التذاكر آليا

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمسؤولة عن تشغيل محطات الخط الأول، من محطة حلوان حتى محطة مترو المرج الجديدة، والخط الثاني من محطة شبرا الخيمة، حتى محطة المنيب، وتم تطوير هذه المحطات بجهد كبير.

«عبدالهادي»: هناك آلات تم تركيبها وتشغيلها اليوم لصرف التذاكر آليًا

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، أن هناك آلات تم تركيبها وتشغيلها اليوم، وهي ماكينات «TVM» لصرف التذاكر آليًا، بعيدًا عن العنصر البشري بشكل نهائي، وتم تركيب هذه الآلات، في محطات الخط الأول والخط الثاني، بنحو 50 آلة في محطات الخط الأول، و36 آلة في الخط الثاني.

«عبدالهادي»: الآلات ستتيح للركاب شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر

وتابع المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن الآلات ستتيح للركاب، شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر، وهناك ما يسمى بمحفظة التذاكر، ويتم بيعها بجميع منافذ صرف التذاكر، وثمنها 25 جنيهًا، وهي مثل الكارت الذكي.