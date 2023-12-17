قبل عرضه في الجونة.. ليلى علوي وهيدي كرم تكشفان تفاصيل فيلم «آل شنب»

يعرض اليوم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة فيلم «آل شنب» بمركز المؤتمرات بمدينة الجونة، وأقيمت الريد كاربت الخاصة به منذ قليل بحضور أبطال الفيلم على رأسهم الفنانة ليلى علوي ولبلبة وهيدي كرم وأسماء جلال وسوسن بدر.

ليلى علوي: سعيدة بوجود فيلم آل شنب في مهرجان الجونة

وقالت الفنانة ليلى علوي لكاميرا مهرجان الجونة: «سعيدة بفيلم آل شنب بوجوده في مهرجان الجونة وتجربة جديدة بالنسبة لي مع مُخرجة جديدة وواعدة ومتفائلة بيها عائلة بتجتمع لظروف ما وبنشوف العائلة لما بتتجمع بيحصل ايه».

بينما كشفت الفنانة هيدي كرم عن تفاصيل الفيلم قائلة: «آل شنب فيلم اجتماعي إنساني عائلي كوميدي، بيتكلم عن عائلة اتقابلت في ظروف عائلية غير سعيدة وبنتابع عدد من التفاصيل بين أفراد العائلة، والحقيقة هو فيلم بسيط جدًا وعُمقه بيجي من بساطته، وإزاي العائلة دي بتعيش في البيت 3 ايام مع بعض وايه اللي بيحصل بينهم».

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول «ليلى» امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة، ما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية وتتوالى الأحداث.