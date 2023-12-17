«الأوقاف» تصدر الطبعة الرابعة للمنتخب في تفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية

أعلنت وزارة الأوقاف أنها أعادت طبع ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية للمرة الرابعة لنخبة من أساتذة اللغات بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف.

وأضافت في بيان: «جاء ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير بمختلف لغات العالم، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في ذلك، وفي ظل عنايتها الواسعة بحركة الترجمة، ولا سيما ترجمة معاني القرآن الكريم، والإقبال الكبير على إصدارات الأوقاف العربية والمترجمة داخل مصر وخارجها».

ترجمة معاني القرآن الكريم

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أصدرت 12 ترجمة لمعاني القرآن الكريم على النحو التالي: (اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الألمانية - اللغة الإسبانية - اللغة الروسية - اللغة الصينية - اللغة الكورية - اللغة الألبانية - اللغة الإندونيسية - اللغة السواحيلية - اللغة الأردية - اللغة اليونانية)، وأن وزارة الأوقاف تتيح إصداراتها من المنتخب وغيره عبر موقعها الرسمي إلى جانب النسخ المطبوعة، وذلك تيسيرًا على الراغبين في الاطلاع على الترجمات الصحيحة لمعاني القرآن الكريم.