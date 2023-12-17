«الأوقاف» تنفذ برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات في القليوبية

شارك الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فى فعاليات مبادرة مديرية الأوقاف بالقليوبية تحت عنوان «البناء الثقافى للأئمة والواعظات»، والذى تم تنفيذه بمركز شباب مدينة قها ، بحضور فضيلة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والعميد محمد فوزي، رئيس مجلس مدينه قها، وعلاء الجزار مدير إدارة شباب طوخ، وبمشاركة 200 مشارك من الوعاظ والأئمة بمديرية الأوقاف بالقليوبية.

مقرأة نموذجية للأئمة

وفى كلمته، أكد فضيلة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بأهمية البناء الثقافى والوعى للجميع خلال الفترة الحالية وضرورة الوقوف على ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات ومبادرات في كل المجالات الخدمية والصحية والرياضية والتعليمية، وما تقوم به أيضا الدولة فى رعاية الأنشطة الدينية والمسابقات القرآنية المحلية والعالمية.

مواكبة الخطاب الديني للأحداث الجارية

كما أشار فضيلته إلى ماتقوم به وزارة الأوقاف وأوقاف القليوبية في مواكبة الخطاب الديني للأحداث الجارية، حيث تناولت سلسلة الخطب السابقة موضوعات الوعى الرشيد والدفاع عن الأوطان والأرض والعرض.

وفى كلمته، أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن سعادته بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالقليوبية فى كافة الفعاليات والمبادرات المجتمعية، وأشار الصبروط إلى أن المشاريع التى تمت فى مجال الشباب والرياضة لم تترك قرية إلا وكانت فيها حاضرة فى صورة لم تشهدها الدولة قبل ذلك وخلال اللقاء قام الصبروط بصحبة وكيل وزارة الأوقاف والمرافقين والمشاركين بجولة تفقدية لمركز شباب مدينة قها لعرض التطوير الذى تقدمه الدولة للشباب ممثله فى وزارة الشباب والرياضة وفقا لرؤية القيادة السياسية ،وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة حيث شهد مركز شباب قها تطوير ورفع كفاءة للمنشآت ومشروعات استثمارية شملت حمام سباحة وقاعة الأفراح ومحلات تجارية.