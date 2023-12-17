«الأوقاف» تعلن أسماء الفائزين في السؤال الـ16 لمسابقة «الذكر الحكيم»

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أسماء الفائزين في الإجابة على السؤال السادس عشر في مسابقة "الذكر الحكيم".

أسماء وجوائز الفائزين

وحول التفاصيل فقد نشرت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في الإجابة على السؤال السادس عشر في مسابقة "الذكر الحكيم"، وجوائز كل منهم على النحو التالي:

1. ريحانة محمد أحمد عمر بالفرقة الأولى بكلية التربية من محافظة بور سعيد - فازت بالجائزة الأولى: نسخة من كتاب "المنتخب في تفسير القرآن الكريم".

2. فايزة محمد عبد الحكيم معلمة قرآن كريم بمعهد القراءات بدمنهور من محافظة البحيرة - فازت بالجائزة الثانية: نسخة من كتاب "البيان على المنتخب" (الجزء الثلاثون).

3. سفيان عبد الحميد مصطفى حسنين عامل مسجد بوزارة الأوقاف من محافظة الأقصر - فاز بالجائزة الثالثة: نسخة من كتاب "المختصر المفيد في علم التجويد".

4. يوسف فوزي محمد أحمد فني صيانة كمبيوتر من محافظة قنا - فاز بالجائزة الرابعة: نسخة من كتاب "الكمال والجمال في القرآن الكريم".

5. مها حسن شبيب حسن ربة منزل من محافظة القاهرة - فازت بالجائزة الخامسة: نسخة من كتاب "على مائدة القرآن".

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