«الأوقاف»: انعقاد 20 درسا منهجيا للواعظات بمختلف المحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انعقاد 20 درسًا منهجيًّا للواعظات بمختلف المحافظات، وذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية.

نشر الفكر الوسطي

وقالت وزارة الأوقاف إنَّ الدروس المنهجية تأتي في إطار خطتها لنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال رسائلها المتعددة، وسط إقبال من السيدات، واللاتي أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد.

تفاصيل الدروس المنهجية

وحول التفاصيل، ففي مسجد الباز بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة أماني علي مرشدي في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الجامع الكبير أقيم الدرس المنهجي للواعظة حنان الحسيني.

ومن مسجد الإيمان بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة غادة السيد أحمد.

ومن مسجد سيدي عون أقيم الدرس المنهجي للواعظة رشا شعبان صابر.

ومن مسجد علي بن أبي طالب بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجي للواعظة بهيرة خير الله.

ومن مسجد الرياض، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏سميحة جودة. في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد الأميرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏نسرين شطا.

ومن مسجد موسى بن نصير أقيم الدرس المنهجي للواعظة جيهان ياسين.

ومن مسجد الأنوار المحمدية أقيم الدرس المنهجي للواعظة أسماء محمد محمد أبو رضوان.

ومن مسجد البحري بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة فاطمة محمد إبراهيم الجوهري.

ومن مسجد الكبير أقيم الدرس المنهجي للواعظة نهى المتولي مصطفى.

ومن مسجد الكبير أقيم الدرس المنهجي للواعظة إيمان أحمد شعبان.

ومن مسجد فاطمة الزهراء بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة وفاء عبد السلام.

ومن مسجد الهدى بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجي للواعظة ناهد حسن عمران في مادة الفقه.

ومن مسجد الخلفاء الراشدين بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة غادة الإبياري.

ومن مسجد خلاف بالشرقية أقيم الدرس المنهجي للواعظة هناء محمد العربي عبدالعال.

ومن مسجد التوفيق بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة ميادة أحمد.

ومن مسجد قباء أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة مرفت محمد رمضان.

ومن مسجد الكبير بكفر الشيخ أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة ‏لبنى عبد العزيز القاضي.

ومن مسجد شريف أقيم الدرس المنهجي للواعظة منال المسلاوي.