رفع 341 طن قمامة ومخلفات في حملة مكبرة بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، حملة مكبرة استهدفت رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات، في المدينة وفي المراكز والقرى ضمن الحملة التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي.

واستهدفت الحملة رفع 148 طن من القمامة، من «مدينة فايد وقرى أبوسلطان، سرابيوم، فنارة، هويس سرابيوم، وكسفريت»، فيما تم قص وتقليم الأشجار في منطقة المساكن الاقتصادية بمدينة فايد.

واستهدفت حملة مكبرة رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية بمدينة القنطرة شرق، فيما تم رفع القمامة والمخلفات من شارع سيد المرسلين بنطاق المدينة الجديدة.

رفع 103 طن في حي أول

وشنت حي أول الإسماعيلية حملة استهدفت تفريغ صناديق القمامة وكنس ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار بحمولة تقدر بـ 103 طن بمناطق الجامعة القديمة، وحي الأسرة وحي الإسراء والمحطة الجديدة وشارع سوريا وكورنيش شارع محمد علي وطريق البلاجات.

واستهدفت حملة أخرى رفع 90 طن قمامة ومخلفات من مدخل المدينة وتوابع المدينة، فيما تم رفع مخلفات القمامة من قرى «المحسمة الجديدة، والواصفية، وأبوصوير البلد، والسبع آبار الشرقية، والمنايف، والسبع آبار الغربية».