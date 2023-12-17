عالم بالأزهر: شكر الله على نعمه ليس مجرد عبادة بل هو نصف الدين

قال الدكتور عبداللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى يحب الشاكرين، مضيفا أن كل النعم التي نعيش فيها هي من الله سبحانه وتعالى، وأنَّ تقديم الشكر لمن قدَّم المعروف من وصايا النبي محمد – صلى الله عليه وسلم.

«سليمان»: كل النعم التي نعيش فيها تستحق الشكر

وتابع «سليمان»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، والمذاع على شاشة «قناة الناس»: «كل النعم التي نعيش فيها تستحق الشكر، بالجوارح والقول، فالمطلوب حتى يتم الشكر لله، أولا يجب معرفة ومحبة صاحب النعم علينا، فما حجم الله فهي لا تحصى، ففي كل نعمة من نعم الله علينا جوانب لا تُعد، فيجب أن يكون العبد عاجزا عن الشكر، والأمر الثاني أن أبادل المنعم الجليل بالمحبة، فكل شيء في حياتنا من الله سبحانه وتعالى».

استخدام نعم الله في مرضاته

وتابع العالم الأزهري: «الله أنعم علينا وأعطنا نعم، فيجب أن نستخدمها فيما يرضيه، فهذه النعمة أعطاها الله للعبد بدون مقابل، فهذا الشكر ليس عبادة فقط بل هو نصف الدين».