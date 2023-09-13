أستاذ فقه بالأزهر: إنكار فضل الله سبب الحرمان من النعم بعد العطاء

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن كل إنسان عليه أن يعلم كيف يؤدي الشكر على النعم، لافتا إلى أنه لا يجوز الفرح بالنعمة، ونسيان شكر الله، ونسب الفضل لله فيما أنعم به عليه.

سبب الحرمان من النعم بعد العطاء

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «إحنا عايشين فى نعم كثيرة جدا، لازم نشكر ربنا عليها، ونصلي ركعتين شكر على ما أتانا، ولا تقول ده حصل بمجهودي وفكري، أوعى تعمل كده».

واستكمل: «فيه ناس بتحرم من النعم اللي حصلوا عليها، هو إنهم أنكروا فضل الله عليه، ونسبوه لنفسهم، فلازم الإنسان يشكر ربنا عشان الشكر ده بيحافظ على النعمة اللي في إيديك وكمان بيزود النعم عليك».