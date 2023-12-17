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حملة تموينية على محطات الوقود في بني سويف وتحرير 9 محاضر

كتب:

عمرو رجب
10:08 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
المهندس وصفي عبد الله وكيل تموين بني سويف

المهندس وصفي عبد الله وكيل تموين بني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، عن تحرير 9 محاضر تموينية، ضد مسئولين عن محطات الوقود،  بسبب الغلق وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد.

تحرير محضرين لعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول

كما كشف وكيل تموين بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، عن تحرير محضرين ضد مسؤولين عن محطات تمويل مواد بترولية لعدم احتفاظهم بسجل 21 بترول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

حملات تموينية متنوعة في بني سويف

وشنت مديرية التموين في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تموينية على محطات الوقود لمتابعة التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة، بالإضافة إجراءات التشغيل، حيث تمكنت تلك الحملات من تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة ضد مسؤولين عن محطات الوقود.       

تكثيف أعمال متابعة محطات الوقود

ووجه وكيل تموين بني سويف، باستمرار وتكثيف جهود مراقبة محطات الوقود، بهدف عدم التلاعب، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

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بقلم عمرو رجب