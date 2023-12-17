جنوب أفريقيا: قدمنا ملفا للمحكمة الجنائية الدولية اعتراضا على جرائم الحرب الإسرائيلية

قال لينديوي نونكيبا سيسيولو نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن حكومة بلاده نددت بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، واعتبرتها إبادة جماعية، وقدموا ملفًا للمحكمة الجنائية الدولية اعتراضًا على جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأضاف: «دعونا دول العالم عبر مجلس الأمن لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».

وأضاف أن جنوب أفريقيا دعمت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة، ولعبت مصر دورًا محوريًا بشأن القضية الفلسطينية.

ولفت: «نواصل انخراطنا مع مصر كأعضاء في الاتحاد الأفريقي لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».