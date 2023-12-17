تفاصيل مبادرة «صوتك مسموع» بسوهاج لحل مشكلات المواطنين

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم اجتماعا مع أعضاء فريق عمل مبادرة «صوتك مسموع»، المنفذة بمحافظة سوهاج وذلك لمتابعة سير العمل، وموقف شكاوى المواطنين، وفحص الشكاوى الواردة، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، وقد حضر الاجتماع محمود عاطف رئيس فريق المبادرة.

مبادرة صوتك مسموع بسوهاج

وأكد «القاضي» خلال الاجتماع، أهمية فريق العمل ومساهمته في حل شكاوى البوابة الحكومية الموحدة، والغرفة المركزية لشكاوى «حياة كريمة»، مؤكداً متابعته لمعدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها، ومدى التنسيق مع الوحدات المحلية، موجها بنشر المزيد من ملصقات أرقام تليفونات المبادرة في أماكن ظاهرة بالوحدات المحلية؛ للتسهيل على المواطنين.

الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

كما أكد نائب محافظ سوهاج، أهمية الاستجابة الفورية للشكاوى، والتواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية، وسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ 24 ساعة، خاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قنوات الاتصال بصوتك مسموع

يذكر أن مبادرة «صوتك مسموع» تعمل من خلال عدة قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها من خلال رقم الواتس آب «01150606783»، والخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي «صوتك مسموع»، والبريد الإلكتروني (Info7@mld.gov.eg)