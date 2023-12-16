طاووس من العصر البيزنطي قطعة الشهر في متحف سوهاج القومي

أعلن متحف سوهاج القومي، فوز القطعة رقم «1» كقطعة شهر ديسمبر 2023، بمسابقة أنت من تقرر التي يطلقها المتحف شهريًا.

وحصلت القطعة على أعلى نسبة تصويت، وهي قطعة على هيئة ورقة شجر منقوش عليها بالنقش البارز رسم لطائر يشبه الطاووس ناشر أجنحته ويحيط به إطار زخرفي نباتي.

قطعة الطاووس الفائزة بمتحف سوهاج القومي

وحدد متحف سوهاج القومي، المادة المصنوع منها القطعة وهي صدف وتعود للعصر البيزنطي، ويرمز الطاووس في الفن القبطي للحياة الخالدة، وهذا الرمز منبثق من الأساطير التي تقول إن لحم الطاووس لا يفسد، ولذا فهو يظهر في رسوم عيد الميلاد.

القطع الثلاث بمسابقة قطعة الشهر بمتحف سوهاج القومي

وكان أعلن متحف سوهاج القومي، ببداية الشهر عن 3 قطع يجرى بينها مسابقة قطعة الشهر بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية وهي:

- قطعة مصممة على ورقة شجر، منقوش عليها بالبارز رسم لطائر يشبه الطاووس.

- قطعة مفتاح كبير الحجم له سنون مزخرفة بدوائر صغيرة، من الحديد والبرونز، وتعود للعصر البيزنطي.

- مخطوط مكتوب بخط اليد باللغة القبطية وله غلاف، ويعود إلى العصر البيزنطي.