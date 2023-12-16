تحرير 14 محضرا تموينيا ضد مخابز مخالفة في حملة مكبرة بسوهاج

استهدفت حملة تموينية مشتركة من إدارة مركز سوهاج، وإدارة حماية المستهلك بالمحافظة، المخابز البلدية في القرى والأسواق الكبرى، لضبط الأسعار.

حملة تموينية مكبرة بمخابز سوهاج

قالت سحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إن الحملة استقرت على تحرير 14 محضرا تموينيا متنوعا ضد المخابز المخالفة، ما بين مخالفة للوزن وعدم حمل شهادات صحية وعدم الالتزام بمواعيد الفتح والغلق، والتلاعب بحصة الدقيق، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية مكثفة بسوهاج

وأوضحت «عجاج» أن الإدارة تتابع باستمرار الأسواق والمخابز بمختلف مراكز المحافظة؛ لتوفير أفضل مواد غذائية للمواطنين بأفضل أسعار، كما تتحرك فورا بالتنسيق مع المرور عند تلقى أي بلاغ أو شكوى؛ للتحقق واتخاذ اللازم.