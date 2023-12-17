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انتخابات المصريين بالداخل

أستاذ قانون دستوري: الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها بعد حلف الرئيس المنتخب لليمين

كتب:

شروق مراد
09:58 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
الدكتور صلاح فوزي

الدكتور صلاح فوزي

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين وبدء مدته الدستورية، ولكن الملزم الذي ستنتهي مدته بقوة القانون هم المحافظون، حيث سيعتبرون مستقيلين، إلا أنهم سيظلون يسيروا العاجل من الأمور إلى حين تعيين محافظين جدد.

صلاح فوزي: لا يوجد ما يحول بين الرئيس المنتخب والحكومة بإحداث تفاهم بينهم

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه لا يوجد ما يحول بين الرئيس المنتخب والحكومة بإحداث تفاهم بينهم، وفي أطر تفاهمات سياسية بأن تقدم الحكومة استقالتها وليس إقالتها لأن الإقالة تحتاج إلى وجود سبب موجب لإقالة الحكومة وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب.

صلاح فوزي: لا توجد مدة محددة لتعيين المحافظين

وأشار إلى أنه لا توجد مدة محددة لتعيين المحافظين بعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، وتعيينهم مسألة تقديرية إلى حين جمع الرئيس المعلومات عن المرشحين لمنصب المحافظين.

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