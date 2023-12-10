عضو تنسيقية شباب الأحزاب: ليس لنا مرشح رسمي

قال محمد صلاح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الانتخابات الرئاسية هذه المرة مختلفة تمامًا، لوجود ظرف سياسي عالمي، يحيط الدولة المصرية، لذا استطلعت التنسيقية آراء القوى والأحزاب المختلفة، حول رؤيتهم في الانتخابات، وشكل فريق عمل متنوع الأفكار.

وأضاف خلال برنامج «التاسعة»، على الفضائية الأولى، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أنه نظم ورش عمل، وبرنامج ماذا نريد من الرئيس القادم؟، خاصة وأن التنسيقية ليس لها مرشح رسمي، ووضع الإطار العام للوصول إلى 23 حزبا سياسيا، ونحو 10 من الشخصيات العامة من ذوي الأفكار المختلفة، وزيارة 6 مناطق حدودية لمعرفة تطلعات أصحابها، ومطالبهم من الرئيس القادم، وزيارة منظمات المجتمع المدني.

وتابع أنه سجري بيانا تحليليا وتصنيفا من مطالب الناس والجهات التي جرى زيارتها، وأيضًا وجود فرق عمل، وتشكيل لجنة للصياغة.