توفير 40 طن سكر بسعر 27 جنيها في حي الجناين بالسويس

وفرت مديرية التموين في محافظة السويس، بالتنسيق مع حي الجناين برئاسة اللواء أحمد محمد شاكر 40 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو، وكل موزع يجرى التوزيع من خلاله على أبناء القرية.

قال اللواء أحمد محمد شاكر، رئيس حي الجناين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه بالتنسيق مع مديرية التموين في محافظة السويس برئاسة المحاسب محمد رشاد جرى توزيع 40 طن سكر بسعر 27 جنيها على أهالي القطاع الريفي بالقرى المختلفة، حتى الآن، إذ يجرى تسليم كل صاحب محل كمية من السكر يقوم بتوزيعها لأبناء المنطقة بمعدل معقول بالنسبة لعدد أفراد الأسرة مقابل البطاقة الخاصة بالمنتفع ومنعا لدخول التجار من الباطن والحصول على السكر بسعر مخفض ويبيعونه بسعر أغلى، فالذي يهمنا الموطن العادي الذي يتم توفير له السلعة بسعر مناسب وفقاً للتعليمات المشددة من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

«تموين السويس»: توفير جميع السلع للمواطنين

ومن جانبه، أكد المحاسب محمد رشاد وكيل وزارة التموين في محافظة السويس في تصريح خاص، أن محافظة السويس ليس بها أي أزمة أو مشكلة في السلع التموينية، ووفقاً لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يجرى توفير كافة السلع من خلال الجمعيات وفروع الشركة المصرية، مشددًا على أن مديرية التموين بمحافظة السويس تشن حملات مستمرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط السوق ومنع التلاعب في أي سلعة.