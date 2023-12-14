خريطة قطع المياه عن حي الجناين بالسويس 6 ساعات بسبب أعمال صيانة

أعلنت محافظة السويس، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن مناطق بحي الجناين بالقطاع الريفي بالمحافظة لإصلاح كسر بخط رفع محطة الجبلايات.

قطع المياه لإصلاح كسر خط طرد الجبلايات

وأعلنت محافظة السويس أنه سيتم قطع المياه عن مناطق بالقطاع الريفي بحي الجناين، وذلك نظرا لإجراء أعمال إصلاح كسر بخط طرد محطة رفع صرف صحي الجبلايات بمنطقة الألبان طريق مرفق المواصلات أمام الوحدة البيطرية.

مناطق قطع المياه بحي الجناين

وقالت محافظة السويس، في بيان لها من خلال موقعها الرسمي، إنه بسبب أعمال الإصلاح في خط طرد الجبلايات سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق وهي الجبلايات والسيد هاشم والمناطق المجاورة لمحطة صرف صحي الجبلايات حتى منطقة النفق بحي الجناين وقرى شباب الخريجين بحي فيصل المخدومة من هيئة قناة السويس.

موعد قطع المياه

وأوضحت محافظة السويس أن قطع خدمة مياه الشرب سيتم قطعها بداية من الساعة 6 صباحاً اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، وحتى الساعة 12 ظهرا من نفس اليوم حتى يتم البدء وإنهاء أعمال الإصلاح، مناشدة المواطنين سكان المناطق المتأثرة بقطع المياه تدبير احتياجاتهم من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه لتلك المناطق تباعا مرة أخرى.