10 نصائح للقيادة تحت المطر بشكل آمن أثناء التقلبات الجوية.. لا تتسرع

تتعرض الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، مع سقوط الأمطار لتراكم المياه على الطرق، ما يعرض السيارات للانزلاق، ويتسبب في حوادث مرورية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، ومع وجود الشبورة.

نصائح القيادة تحت المطر

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ، في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، المواطنين من سائقي السيارات، بضرورة الالتزام بعدة تعليمات خلال الأمطار لتفادي الحوادث، وهي:

1. تشغيل المصابيح الأمامية الخاصة بالسيارة، لزيادة الرؤية الخاصة علي الطريق والقدرة على رؤية سيارتك على الطريق.

2. تهوية السيارة لما تسببه الأمطار في ارتفاع مستويات الرطوبة، وتحول النوافذ لضبابية مع ضرورة التوقف جانبًا إذا لم تعد قادرًا على الرؤية من خلال نوافذك.

3. تحقق من جودة الإطارات قبل السفر على الطرق السريعة والصحراوية.

4. مراجعة فرامل السيارة، والتأكد من صلاحيتها وعملها بشكل طبيعي خلال الأمطار.

5. إذا بدأت سيارتك في الانزلاق على المدرج الرطب، فلا تفزع وابق هادئًا وابعد قدمك ببطء عن دواسة البنزين.

6. تمهل في بداية المطر عندما تبدأ في السقوط، لما تسببه الزيوت والشحوم التي قطرت من المركبات في الطريق في الارتفاع مرة أخرى، إلى السطح من الانزلاق.

7. تمهل عند القيادة في ظروف الطقس الرطبة، يجب أن تقود أبطأ بكثير مما تفعل عادة الطرق الرطبة خطيرة للغاية.

8.امنح نفسك وقتا إضافيًا للوصول إلى وجهتك كن صبورًا، لأنّ السائقين من المرجح أن يخفضوا السرعة.

9. تجنب المياه العميقة لا تعرف أبدًا ما إذا كان العمق، يسبب تلفًا لسيارتك أو يمنعك من المضي قدمًا إذا لم تتمكن من العثور على طريق حوله، فمر ببطء من خلاله.

10. حافظ على مسافة آمنة بين السيارات، بوجود مسافة أكبر بين سيارتك والسيارة التي أمامك.