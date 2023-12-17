سقوط أمطار خفيفة على قرى ومدن بشمال سيناء

تعرضت مناطق متفرقة في شمال سيناء إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض القرى والمدن، حيث تساقطت بعض الأمطار على جنوب الشيخ زويد وقرى جنوب رفح، بعد تكاثر الغيوم، واختفاء شمس النهار، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ

انخفاض الحرارة 4 درجات

قال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان، إن درجات الحرارة سجلت 20 درجة مئوية، بعدما وصلت إلى 24 درجة مئوية أوقات الصباح الأولى، أى بتراجع 4 درجات.

وأضاف المرصد المناخي أن هناك غيوم كثيفة تكونت بسماء المنطقة، مع احتمالية أن تتساقط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية، وترتفع أمواج البحر بشكل كبير، وتتكاثر الدوامات بمنطقة الساحل، التي تسببها الرياح الشمالية الباردة.

مجلس مدينة العريش يعلن أستعداده لجميع الاحتمالات

قال مجلس مدينة العريش في بيان له، إنه على أتم الاستعداد لأي طوارئ، موضحا أنه جرى تنظيف بيارات الصرف الصحي من الأوراق، والرمال، وإزالة الرمال من غرف تصريف رواكد المياه بالطريق الرئيس، وشوارع العريش الفرعية، بعدة مناطق بوسط وغرب مدينة العريش.