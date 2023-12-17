السفيرة نبيلة مكرم: «فاهم» مؤسسة لنشر التوعية بالصحة النفسية ودعم المريض

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقاً، إنَّ مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي تهدف إلى التوعية بموضوعات الصحة النفسية وتصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة عن المرض والتعب النفسي، وفي بعض الأحيان نتعامل معه كأنه «وصمة عار» تفسد الوجاهة الاجتماعية ونتكتم أن في الأسرة مريضا نفسيا.

«مكرم»: نعمل على توعية المجتمع بكيفية التعامل مع المرض النفسي

وأضافت «مكرم»، في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّنا نعمل على توعية المجتمع بالمرض النفسي، وكذلك المريض نفسه بأنَّ المرض النفسي لا يدعو للشعور بالخجل ونوعي الأسرة كي لا تمنع أبناءها من الذهاب إلى الطبيب المختص لتلقي العلاج المناسب.

نستهدف توعية الأسرة بالأساس

وتابع وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقاً، «الجهل بماهية المرض النفسي يجعلنا لا نعترف أو نعي إصابة فرد من الأسرة به والإنكار، وإذا تم الإقرار بالحقيقة قد لا تعرف الأسرة ما عليها فعله وهل تذهب بالمريض للطبيب أم لا وهل تصارح بالحقيقة أم تتكتم، ونحن نخاطب كل المستويات ونستهدف توعية الأسرة بالأساس لإنقاذ أرواح أبنائنا».