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انتخابات المصريين بالداخل

حزب التجمع: المشهد الانتخابي يعبر عن الوعي التام بمستقبل الوطن

كتب:

مريم جاد
09:13 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
عبد الناصر قنديل

عبد الناصر قنديل

قال عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن المشهد الانتخابي معبر عن مدى النضج خاصة بعد الفترات العصيبة التي خشى البعض خلالها على مستقبل الدولة المصرية، لافتًا إلى إقبال المواطنين على التصويت كان غير مسبوق، وقدم المواطنون رسائل متنوعة اثناء فترة الانتخابات.

وصول الانتخابات لدرجة عالية من الكفاءه

وأضاف «قنديل» خلال لقاء تلفزيوني عبر شاشة«dmc»، أن الأحزاب السياسية تعمل على الأرض دون نزاع والهيئة الوطنية وصلت إلى لدرجة عالية من الكفاءة أن تجرى عملية انتخابية دون تسجيل انتهاك حقيقى من قبل 24 ألف متابع من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية و6 آلاف متابع إعلامى.

وتابع، أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الحالية عاليًا قياسًا بسابقاتها في المرات السابقة، وهو ما يدعونا للتفاؤل بالمستقبل، متمنيًا؛ باكتمال الانتخابات إلى نهايتها مثلما بدأت بهذه الصورة اللائقة بمصر.

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