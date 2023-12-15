عضو بـ«التحالف الوطني»: 800 مليار جنيه لتطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية

قال الدكتور مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة،كان هدفها المواطن المصري وتنمية العنصر البشري، من رفع الوعي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والخدمات الطبية ومشروعات البنية الأساسية والتحتية، والتي تتكفل بها هذه المبادرة الرئاسية التي تعد الأضخم من نوعها، إذ أنها قدمت حتى الآن أكثر من 800 مليار جنيه لأكثر من 4500 قرية، وأكثر من 30 ألف عزبة ونجع وتابع على مستوى الجمهورية.

250 ألف متطوع في التحالف الوطني

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الجهود لم تتغافل تنمية وتطوير الإنسان المصري، وهذا من خلال مبادرات عديدة لرفع الوعي والثقافة لدى طلاب المدارس والشباب والمتطوعين، إذ يضم التحالف أكثر من 250 ألف متطوع في دورات تدريبية في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكثير من الشراكات مع القطاع الخاص.

تدريب أكثر من 100 ألف شاب على مشروعات ريادة الأعمال

وأشار إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص ظهرت في العديد من الممارسات على أرض الواقع، كما يعمل التحالف على مشروعات كبيرة لتدريب أكثر من 100 ألف شاب في مشروعات ريادة الأعمال، وهذا نشاط متميز للغاية لدور التحالف الوطني على مستوى المحافظات جميعها التي تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.