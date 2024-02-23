كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.. 6 خطوات سريعة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، مؤكّدة أنَّ البطاقة عبارة عن كارت ذكي مخصص للتحويلات النقدية، بحيث يحق لصاحب البطاقة من ذوي الإعاقة استخدامه للتعريف بنفسه، إذ يساعده على إثبات نوع إعاقته ودرجتها، وتساعده على إجراء التحويلات النقدية عليه، مؤكّدة أنَّ البطاقة مؤمنة تمامًا وذلك طبقًا لمواصفات شبكة المدفوعات «ميزة».

كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وذلك في خطوات بسيطة:

1- إدخال بطاقة الخدمات المتكاملة في ماكينة الـATM التابعة لأحد البنوك.

2- اختيار اللغة ثم الضغط على إدخال.

3- يطلب منك إدخال الرقم السري المكون من 4 أرقام.

4- كتابة 4 أرقام ثم يطلب إعادة كتابة الرقم السرى.

5- يجب حفظ الرقم السري جيدًا.

6- الضغط على كلمة تنشيط أو تفعيل.

أو يمكن تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الاتصال بالخط الساخن 15044.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- الدمج في المدارس.

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنَّه من ذوي الهمم.

موعد تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ بطاقة الخدمات المتكاملة لا يتمّ تجديدها سنويا، ولكن يتمّ تجديدها كل 5 سنوات خاصة بالنسبة لحالات الإعاقة المستقرة لمدى الحياة ودون الحاجة الى توقيع كشف طبي جديد لتجديدها.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- تسجيل طلب بموقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- تسجيل البيانات الشخصية بدقة.

- ملء استمارة البيانات الأساسية.

- إجراء الكشف الطبي.

- إرفاق الطلب بالمستندات المطلوبة.

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- في حالة الأطفال صورة شهادة الميلاد.

- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية.

- صورتان شخصيتان (4×6) حديثة.

- إتمام الفحوصات الطبية المطلوبة وهي: «رسم عصب، رسم عضلات للعضو المصاب».

- أشعة على المفاصل.

- أشعة مقطعية على المخ.

- رنين مغناطيسي على المخ .

- اضغط على التسجيل.

- سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك.

خطوات حجز موعد الكشف الطبي

وأوضحت التضامن الاجتماعي أنَّ خطوات حجز موعد كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة كالتالي:

- تقديم الطلب والتسجيل على الرابط الإلكتروني.

- بعد ملء بياناتك الشخصية بمنتهى الدقة.

- سيظهر لك رقم الطلب وعليك الاحتفاظ به.

- الاستعلام عن الطلب من خلال البوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب يتمّ حجز موعد الكشف الطبي.

- بعدها توجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد .

- تقديم كل الأوراق والمرفقات المطلوبة.

فئات تستحق بطاقة الخدمات المتكاملة

- الشلل الدماغي.

- البتر متعدد الأطراف.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- ذوي الإعاقات البصرية.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- اضطراب طيف التوحد.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل.

- متلازمة داون.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- قصار القامة «أقل من 140 سنتيمترا».

- فقد البصر التام.

- فقد السمع التام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- أمراض الدم المزمنة.

- الإعاقات السمعية.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- مريض الهيموفيليا.

- طيف التوحد.