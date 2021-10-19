تعرف على كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين.. بالخطوات

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة، هي عبارة عن كارت ذكي يستخدم للتحويلات النقدية، كما يحق لذوى الإعاقة ولحامله استخدام الكارت مرة للتعريف بنفسه وإثبات إعاقته ونوعها ودرجتها، ومرة أخرى لإجراء التحويلات النقدية عليه، لافتة إلى أن البطاقة مؤمنة طبقا لمواصفات شبكة المدفوعات القومية «ميزة» وتسهم في تطوير قاعدة بيانات قومية.

تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2021

وتستعرض «الوطن» عدة خطوات متبعة لـ«تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2021» كالتالي:

- تنشيط بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال ATM التابعة لأحد البنوك.

- اختيار اللغة ثم الضغط على إدخال.

- عند تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة، يطلب منك إدخال الرقم السرى المكون من 4 أرقام..

- يتم كتابة 4 أرقام، ثم يطلب منك إعادة كتابة الرقم السرى.

- يجب حفظ الرقم السرى جيدا.

- الضغط على كلمة تنشيط أو تفعيل بطاقة الخدمات.

- يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2021 من خلال الاتصال بالخط الساخن 15044 حال وجود أي عائق.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- الدمج في المدارس.

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

وأوضحت وزارة التضامن، أن بطاقة الخدمات المتكاملة، يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة لمدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها مثل متلازمة داون، أما في الحالات غير المستقرة، فيتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي.