«طب المنصورة» تحتفل بتخرج الدفعة الـ13 من طلاب برنامج مانشستر (صور)

نظمت جامعة المنصورة احتفالا ضخما بمناسبة تخرج طلاب كلية الطب برنامج مانشستر، حضره أكثر من 40 وافدا من جنسيات مختلفة من أنحاء العالم، وتقدم الحضور عميد كلية الطب بجامعة مانشستر، وعميد العلاقات الدولية بالجامعة، وعدد من نواب الجامعة.

حفل تخرج كلية الطب برنامج مانشستر

وقال الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن برنامج مانشستر مُطّبق في كليتي الطب البشري وطب الأسنان، والعائد كبير جدا من حيث السمعة الدولية، حيث يتخرج طلاب ذو مستوى دولي ومؤهلين للعمل في أي دولة.

وأشار «البيومي» إلى أن هذا التعاون أثمر عن رفع كفاءة هيئة التدريس بالجامعة، وتحسين بيئة العمل، إضافة إلى تبادل طلابي بين الجامعتين، حيث يسافر الطالب إلى مانشستر من خلال اتفاقية لفترة قصيرة ومحددة، حيث يدرس جزء في جامعة المنصورة وجزء في جامعة مانشستر.

ممارسة المهنة في أي دولة بالعالم

وذكر الدكتور أحمد نجم، أستاذ جراحة ومدير برنامج مانشستر بكلية الطب جامعة المنصورة، أن الشراكة مع جامعة عالمية ومعروفة مثل جامعة مانشستر تمتد لأكثر من 17 عاما، وتعود على جامعة المنصورة بفائدة كبيرة من الناحية العلمية والمادية، فمن الناحية العلمية يتم تدريس طرق جديدة وتقييمات مختلفة، ما يؤهل خريج كلية طب المنصورة لممارسة المهنة في أي مكان في العالم، والدليل هو تخرج الدفعة رقم 13 حيث أثبت خريجوها أنفسهم سواء في مصر أو خارجها ورفعوا اسم الجامعة والبرنامج ومصر.

وواصل مدير برنامج مانشستر، أما من الناحية المادية، فالبرنامج في جامعة المنصورة بمصاريف محددة، وبما أنه أثبت نجاحه الكبير لم يستهدفه طلاب مصريون فقط، بل أصبح مستهدفا من طلاب دول العالم من جنسيات مختلفة وعددهم 40 وافدا، موضحا أن الدفعة الـ13 هذا العام بها 14 جنسية مختلفة، والعائد هو إدخال دخل قوي جدا للبرنامج ولجامعة المنصورة ويساهم الجامعة والكلية في الاستفادة من هذا الدخل.