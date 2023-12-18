الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بالتوترات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ حركة الملاحة بالقناة تعمل بشكل منتظم، ونتابع التوترات في البحر الأحمر، ولا يوجد تأثير على قناة السويس جراء هذه التوترات والأوضاع، كما أنَّ هناك عمليات مسح بالكامل للقناة ضمن خطة منظمة واهتمام دائم بالتطوير.

«ربيع»: 122 سفينة ظلت في المواني

وأضاف «ربيع»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك 122 سفينة ظلت موجودة في مواني السويس وبورسعيد، منتظرين أن تفتح القناة لتأكدهم أنها الأفضل والأكثر أماناً والأقصر مسافةً، بدلاً من اللجوء لطرق تجارية أخرى، وهناك توكيلات وشركات أوقفت حركتها البحرية لحين إعادة فتح قناة السويس.

تأثير ما يحدث على القناة طفيف ومؤقت

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «تأثير ما يحدث طفيف ومؤقت وبالفعل مررنا بمواقف مشابهة لذلك خلال عامي 2009 و2010 على خلفية توترات الصومال، وحركة الملاحة لم تتأثر كثيراً وقتها، وهناك تجهيزات واستعدادات حالياً لمواجهة هذا الظرف الراهن وهناك اتفاقية مرنة لمصر استخدمتها وقت جائحة كورونا وجنوح السفينة بالممر الملاحي العالمي، ومع التطور ستختلف نتائج هذه الجهود بشكل كبير وملموس للأفضل».