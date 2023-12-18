في اليوم العالمي للغة العربية.. ما أطول كلمة ذكرت في القرآن الكريم؟

في مثل هذا اليوم من كل عام تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية، تلك اللغة التي شرفها الله بأن جعلها لغة القرآن الكريم، ولسان شرائعه وأحكامه، كما أنها مستودع شعوري كبير يحمل خصائص الأمة وتصوراتها وعقيدتها وتاريخها.

تعد اللغة العربية واحدة من أهم لغات العالم، ومن أكثرها ذيوعًا وانتشارًا، لذلك لم يستطع أحد من الدول الغربية تعلمها بسهولة وعلى الرغم من ذلك إلا أن يحاول الكثيرون تعلمها، إذ أكدت منظمة اليونسكو أن عدد الذين يتحدثون اللغة العربية يوميًا يزيد على 400 مليون نسمة.

أطول كلمة في اللغة العربية

بطبيعة الحال في كل لغة نجد كلمات مكونة من عدد كبير من الأحرف على نحو قد لا نستطيع قراءتها معه، وتحتوي اللغة العربية على كلمات عديدة وطويلة تحمل مفردات مختلفة، لذلك من أطول كلماتها هي كلمة «فأسقيناكموه» التي وردت في القرآن الكريم في سورة الحجر الآية 22 «وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ».

معني كلمة فأسقيناكموه

جاء تفسير كلمة «فأسقيناكموه» التي تعد أيضا أطول كلمة في القرآن الكريم وفقا لما ذكره الشيخ الشعراوي بأن الله سبحانه وتعالى قصد بها أنه سقى عباده من ماء المطر، أي أسقيناكم الماء، جعلنا ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم «أسقاه أي أعد له ما يسقى».

تتكون أطول كلمة في اللغة العربية من 11 حرفا، كما أنها تعتبر أيضا أطول كلمة وردت في معاجم اللغة العربية وذلك وفقا لما ورد في قاموس المعاني.

ومن أطول كلمات اللغة العربية هى «اقترفتموها» التي وردت أيضا في القرآن الكريم في سورة التوبة الأية 24: «قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» وهى تعني «كسبتموها» إذ تتكون من 10 حروف.