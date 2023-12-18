بدء تجريع المواطنين في البؤر المصابة بالبلهارسيا بالدقهلية (صور)

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء التجريع الجمعي للمواطنين في البؤر المصابة بالبلهارسيا فى 14 مركزا، من أجل علاج الحالات المصابه بالبلهارسيا المكتشفة خلال المسح الميداني.

تجريع البؤر المصابة بالبلهارسيا

وأكد «مكين»، أن التجريع جاء في إطار تنفيذ خطة الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة، للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2025.

علاج مجاني

وأوضحت الدكتورة سحر علي مدير الادارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، أن التجريع الجموعي للمواطنين وعلاج الحالات المصابة بالمجان، كما تتم متابعة الحالات المصابة بعد العلاج للتأكد من تمام الشفاء.

وكشف الدكتور محمد عماد مدير إدارة البلهارسيا، أن التجريع يتم من خلال فرق طبية مدربة وفق الخطة المقررة من الإدارة المركزية للقضاء على البلهارسيا، وذلك بحلول عام 2025.

وأشار المهندس وائل الرفاعي مدير إدارة القواقع، إلى أن إدارة مكافحة القواقع التابعة للإدارة العامة للمتوطنة تقوم بعمل فحص المجاري المائية التابعة لتلك المراكز للبحث عن القواقع الناقلة للبلهارسيا والفاشيولا، وجمع القواقع المصابة، وعلاج المصاب منها بالسركاريا، بما يسهم في الوصول لجميع المستهدفين.