حركة نشطة في ميناء دمياط.. 34 سفينة و48 ألف طن صادرات وواردات

شهد ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع، حيث استقبل الميناء 9 سفن، بينما غادر 17 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22225 طنا، تشمل 7140 طن يوريا، و2954 طن ملح معبأ، و3600 طن مولاس، و2389 طن جبس معبأ، و5792 طن رمل، و350 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48834 طنا، تشمل 13500 طن قمح، و9600 طن ذرة، و1920 طن خشب زان، و8610 أطنان خردة، و9854 طن حديد، و70 طن فول صويا، و5280 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 351 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 126 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2689 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 147511 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 319146 طنًا.

كما غادر قطارًا بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، و8 وحدات نهرية «بارج» بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بـ«1724 طنا» أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ 1742 طنا من القمح متجهه إلى المنيا وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5436 شاحنة.