ميناء دمياط يكشف تفاصيل الصادر والوارد.. ورصيد القمح يصل إلى 138 ألف طن

استقبل ميناء دمياط 8 سفن خلال 24 ساعة، بينما غادرت 9 أخرى، ليصل إجمالي السفن الموجودة في الميناء إلى 39.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان عنه، أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 19 ألفا و410 أطنان تشمل 5170 طن علف بنجر و1956 طن أسمنت معبأ و7084 طن يوريا و1700 طن ملح معبأ و3500 طن جبس معبأ.

وتابع أنّ حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 55 ألفا و367 طنا، تشمل 14 ألفا و388 طن خردة و943 طن مولاس و4790 طن زيت طعام و10 آلاف و343 طن قمح و15 ألفا و678 طن حديد و9225 طن ذرة.

وأضاف أنّ حركة الصادر من الحاويات بلغت 952 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 46 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1464 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 137 ألفا و925 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 331 ألفا و568 طنًا.

ولفت إلى مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3898 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وإمبابة، وقطار بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5527 شاحنة.