الغردقة ومرسى علم تستقبلان آلاف السياح الأوروبيين خلال 48 ساعة

استقبلت الغردقة ومرسى علم، أكثر من 40 ألف سائح خلال الـ48 ساعة الماضية، على متن 234 رحلة طيران من مختلف المطارات الأوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، بالتزامن مع احتفالات الكريمساس.

وأشار أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إلى أنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، أكد استقبال أكثر من 40 ألف سائح خلال الـ48 ساعة الماضية في مدينتي الغردقة ومرسى علم.

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ السياح الألمان والروس والإيطاليين والبولنديين والتشكيك، الأكثر وصولًا إلى فنادق الغردقة ومرسى علم.

ولفت إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في أسبوع احتفالات الكريسماس، إذ كسرت حاجز الـ50% بفنادق الغردقة، فيما تتعدى نسبة الإشغالات 80% بفنادق مرسى علم.

تجهيزات ضخمة للاحتفال بالكريسماس

وكشف عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومدير مجموعة منتجعات سياحية، أنّ هناك استعدادت ضخمة لاحتفالات الكريسماس بفنادق الغردقة ومرسى علم، حيث تجهيزات خيمة الكريسماس في مناطق مفتوحة على الشواطئ وفي محيط الفنادق والمنتجعات السياحية.