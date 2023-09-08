انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل بالبدرشين

لقي طالب مصرعه غرقا في نهر النيل، أثناء الاستحمام بنهر النيل بالبدرشين في الجيزة، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود شخص غريق بنهر النيل بقرية المرازيق.

انتقال المباحث

على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال تم التقابل مع والده سائق 35 سنة والذي أفاد بأن نجله المتوفى طالب 12 سنة لقي مصرعه غرقا أثناء استحمامه بنهر النيل، ولا يتهم أحدا بشيء.

انتشال الجثمان

تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.