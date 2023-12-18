«التراب له ثمن كبير».. ضيف «القاهرة الإخبارية» يبكي على الهواء بسبب فلسطين

بكى أحمد الياسري، رئيس المركز الأسترالي للدراسات في أثناء ظهوره على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، بسبب ما يحدث في فلسطين وقطاع غزة، مشددًا على أنّ القضية الفلسطينية قضية إنسانية وقضية شعب لا يمكن لأي إنسان أن يكون محايدا إزاءها في ظل ما يتعرض له شعبها.

إنهاء صمود الشعب الفلسطيني

وقال الياسري، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، إنّه رغم مرور 75 عامًا على المقاربات الأمنية والعسكرية، فإنّ هذه المقاربات لم تفلح في إنهاء صمود الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنّها لن تفلح لأنّها «قضية هوية».

وأضاف رئيس المركز الأسترالي للدراسات موجها حديثه للإعلامي حساني بشير: «صعب جدا أن يتقلعك أحد من جذورك، صعب جدًا إني أقول إنك لست مصري أو إنني لست عراقيا، هذه بيوتنا وملامحنا».

هوية فلسطين.. تغير ملامح التراب

وتابع: «كيف تغير ملامح التراب؟! كيف تلامح البشر؟! نتحدث عن هوية هذه المنطقة وهوية هذا التراب، التراب دائما يشار له بأنه أرخص شيء، ولكننا عندما نشاهد الفلسطينيين وما يفعلونه من أجل ترابه، نشعر بقيمة التراب، وأن التراب له ثمن كبير».