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ليلى علوي: فيلم آل شنب مختلف.. وأقدم شخصية متسلطة

كتب:

بسمة شطا
12:06 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الفنانة ليلى علوي

الفنانة ليلى علوي

انطلق عرض فيلم آل شنب من بطولة الفنانة ليلى علوي، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة؛ ليكون الفيلم المصري الوحيد المشارك هذا العام.

وقالت ليلى علوي لـ«الوطن»، إنّ اختيار فيلم آل شنب ليشارك في المهرجان مسؤولية كبيرة، موضحة أنّ الفيلم مختلف يحكي عن عائلة تحدث بينهم بعض التفاصيل التي تخلق المواقف الكوميدية.

ليلى علوي تكشف تفاصيل شخصيتها في «آل شنب»

وكشفت ليلى علوي عن تفاصيل شخصيتها قائلة، إنّها تقدم خلال الأحداث شخصية الأم المتسلطة على ابنتها التي تقدمها الفنانة أسماء جلال، ونرى كيف يؤثر هذا بشكل كبير عليها، معربة عن سعادتها بالفيلم وبالعمل مع فريق التمثيل، متمنية أن يعجب الحضور.

يشار إلى أنّ فيلم آل شنب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم ليلى علوي، ولبلبة، وأسماء جلال، وخالد سرحان، وعلي الطيب، وشيرين، وسوسن بدر، وآخرين.

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بقلم بسمة شطا