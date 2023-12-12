ليلى علوي وابنها يدليان بصوتيهما في التجمع الخامس (صور)

أدلت الفنانة ليلى علوي بصحبه ابنها بصوتيهما الانتخابي منذ قليل، بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، بالتجمع الأول.

وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش مشاركتها إن الإدلاء بالصوت الانتخابي أمر مهم وضروري لكل المصريين، ويحب أن يحرصوا عليه لاختيار رئيس مصر القادم 2024.

وجرى بدء التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الأحد 10 والأثنين 11 والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري، لمدة 3 أيام، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يوما للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية، بشأن المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.