طفرة في الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية خلال 2023 (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «طفرة في الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية خلال 2023».

ترتيب الجامعات المصرية

وذكر التقرير، أنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، فضلا عن تشجيع النشر العلمي الدولي وتقديم الدعم الفني للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية، بما يسهم في تقدمها بالتصنيفات الدولية سعيا وراء تحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع التقرير: «شهد حصاد تصنيفات الجامعات والمراكز البحثية المصرية خلال العام الجاري تقدما ملموسا، بين إدراج جامعات مصرية بالتصنيفات العالمية وإحراز جامعات أخرى مراكز متقدمة، وذلك نتيجة للتطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي حاليا بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي.

تصدر الجامعات المصرية الترتيب العالمي

وأوضح التقرير: «جرى إدراج 28 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية للعام 2023 مقارنة بإدراج 5 جامعات فقط في عام 2020، فضلا عن تصدر الجامعات المصرية الترتيب العالمي ضمن 50 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية الرئيسية والفرعية في 3 مجالات فرعية هي الهندسة الطبية وعلوم النسيج والعلوم الزراعية».