مسلسل عملة نادرة.. تفاصيل المشهد الأول بين نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

شهدت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 4 أمس، التي أُذيعت على قناة cbc، مشهدا جمع الفنانة نيللي كريم، وزوجها هشام عاشور، للمرة الأولى خلال أحداث المسلسل.

تفاصيل مشهد نيللي كريم وهشام عاشور

جاءت تفاصيل المشهد في نهاية الحلقة 4 من مسلسل عملة نادرة، عندما ذهبت «نادرة» إلى المستشفى لإعطاء التطعيم لنجلها الرضيع، ليأتي هشام عاشور الذي يجسد دور حبيب الدكتورة «أنس»، التي تجسّد دورها الفنانة ندى موسي.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة

ويذاع مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 7 والنصف على قناة CBC، والإعادة ستكون في تمام الساعة 1 ونصف صباحًا، وهو من بطولة نيللي كريم وجمال سليمان.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويجمع مسلسل عملة نادرة في بطولته، الفنانين نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.