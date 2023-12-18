في عيد ميلاد نيللي كريم.. كيف التقت بزوجها هشام عاشور؟

تحتفل اليوم الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها، ونجحت على مدار مشوارها الفني أن تحجز لنفسها مساحة ومكانة خاصة ومميزة في عالم الفن وبالتحديد مجال الدراما.

نيللي كريم ولدت في مدينة الاسكندرية من أب مصري وأم روسية، التحقت الفنانة نيللي كريم بمدرسة الباليه وهي في الرابعة من عمرها، تخرجت في معهد الباليه وعملت راقصة باليه في 1991، ثم اتجهت إلى الدراما عام 2000.

تزوجت الفنانة نيللي كريم من لاعب الإسكواش هشام عاشور شقيق المطرب رامي عاشور وذلك في عام 2021 وكان أول ظهور بينهما في برنامج مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة «سي بي سي».

كواليس زواج نيللي كريم وهشام عاشور

أشار لاعب الاسكواش هشام عاشور من خلال اللقاء التليفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي إلى أن شقيق المطرب رامي عاشور هو من تولى تنظيم الفرح بمساعدة إنجي صديقة نيللي ومديرة أعمالها.

أضافت نيللي كريم بأن علاقتها برامي شقيق هشام كانت سببا في تعارفهم، إذ تعرفت على رامي من خلال صديقتها إنجي وقالت إنه كان يستشيرها في بعض أغانيه الجديدة، كما تابعت بأن أول لقاء بين نيللي وهشام كان عام 2017 بأحد المهرجانات بنيويورك، أما عن اللقاء الثاني فكان في الجونة بعدها بمدة قد تصل إلى 3 سنوات.

زواج نيللي وهشام

أكد هشام من خلال لقائه أنه انجذب إلى نيللي بسبب طيبتها، حيث أنه كان لا ينوي الزواج إلى أن التقى بها ووقع في حبها.

أقام الثنائي حفل زفاف في الساحل الشمالي، وأكدت نيللي بأنها كانت لا تريد أحد سوى الأقارب فقط وأنها كانت لا تنوى بإقامه حفل زفاف كامل ولكن وجدت الناس يقدمون على الحفل بدون دعوة لهم، مشيرةً إلى أن هذا اليوم كان من أسعد أيام حياتها.