تجهيز 229 معدة للطوارئ والأزمات بالمنيا لمواجهة اضطرابات الأحوال الجوية

في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات ومراجعة جميع معدات الإغاثة، والتأكد من كفاءتها وبحضور اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في اصطفاف المعدات الهندسية، استعدادًا للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات وسوء الأحوال الجوية، بحضور مندوبين عن وزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدارية.

تشغيل المعدات وإجراء تجارب للمهام الخاصة

ومر الحضور على جميع المعدات المصطفة ومراجعة كفائتها وحالتها الفنية، كما تم مناقشة العناصر البشرية من السائقين والفنيين، حول مهام المعدات المكلفة بها، وتشغيل المعدات وإجراء تجارب للمهام الخاصة بكل معدة للتأكد من جاهزيتها للقيام بمهامها الأساسية.

وأكد «السعيد» جاهزية الشركة بعدد 229 معدة للطوارئ والأزمات والكوارث، التي تتمثل في 5 سيارات صيانة متنقلة و51 سيارة كسح و8 سيارات مجهزة بكباش و9 سيارات مجهزة فاكيوم و20 سيارة مجهزة نافوري و32 سيارة مياه نقية و15 حفارًا ( لودر)، بالإضافة إلى 11 كلارك شوكة وسيارتين مجهزتين بونش و10 طلمبات نزح أمطار و14 سيارة نقل كلور و11 جرارًا زراعيًا و31 تروسيكلًا و3 قلابات و4 أتوبيسات حمولة 33 فردًا، وميكروباصين حمولة 14 فردًا، وسيارة ونش مجهزة بسلم هيدروليكي.

أماكن تمركز سيارات الكسح

وأشار إلى جاهزية جميع القطاعات وأفرع الشركة والحملة الميكانيكية، بالمعدات والسيارات، للتعامل مع الأزمات والطوارئ، وذلك بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بالمحافظة والشركة القابضة، مضيفًا أنّ الشركة تطور وتحدث المعدات، وتحدد أماكن لتمركز سيارات الكسح وفق خطط مدروسة.

وقال العميد عمرو الشيخ، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، إنّ الشركات التابعة للشركة القابضة، أعدت خططًا للطوارئ والأزمات المتوقعة وسيناريوهات التعامل معها، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.