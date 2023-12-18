احذر عند قص أظافرك.. نصائح مهمة لمرضى السكري لتجنب المضاعفات الخطيرة

السكري من الأمراض المزمنة الأكثر انتشارا في العالم، ولا يدرك بعض الأشخاص أنهم يعانون من هذا المرض لتأخر ظهور الأعراض التي تدل على الإصابة به، ما يجعلهم يبحثون عن العلامات الظاهرة التي تشير إلى الإصابة به، ومنها الأظافر.

وأوضح الدكتور محمود الأنصاري أستاذ أمراض الباطنة، أن مريض السكري لديه عدم قدرة على الإحساس في بعض الأماكن، وهي تعد من المشاكل الأساسية التي تواجهه وذلك نتيجة وجود التهابات في الأعصاب بسبب عدم انضباط نسبة السكر لدى بعض المرضى، وبمرور الوقت تسبب التهابات في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ظهور بقع تحت الجلد.

تحذير عند قص الأظافر

وتابع «الأنصاري» في حديثه لـ"الوطن"، أنه يجب على مرضى السكري غير المنضبط، الذين يعانون من التهابات في الأعصاب توخي الحذر عند قص الأظافر حتى لا يتعرضون للإصابة بالجلطات الخفيفة؛ وذلك بسبب التهاب الأوعية الدموية مع زيادة لزوجة الدم في بعض الأوقات، مما يشكل خطرا على البعض.

وقال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في أحد البرامج التلفزيونية، إنّ السكر يؤثر على تآكل الأعصاب، ما يجعله يتسبب في حدوث التهاب في الأعصاب الطرفية، التي تبدأ بظهور تنميل وحرقان في الجسم، وتنتهي بحدوث ضعف في الحركة.

وأضاف «موافي»، أنه يجب على مرضى السكري الذين يعانون من مرض التهاب الأعصاب الطرفية، ضرورة عدم قص أظافرهم نتيجة التنميل في الجسم التي قد تدفع المريض إلى قص أظافره دون وعي وإدراك، لذلك يجب الاهتمام بإدخال فيتامين ب إلى الجسم من أجل مساعدته على الحركة، خاصة أن مريض السكري معرضا للإصابة بمضاعفات كبيرة ترتبط بجهازين كبيرين، هما الجهاز الدوري والعصبي.

وبجانب ذلك يوجد أيضا علامات تظهر في الأظافر تدل على الإصابة بمرض السكري، منها ظهور «خطوط بو» التي تظهر على أظافر المصابين بالمرض، وهى عبارة عن انخسافات صغيرة تمتد بالعرض أو الطول على سطح الأظافر، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

أعراض الإصابة بمرض السكر

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض السكري بجانب العلامات التي تظهر على الأظافر ومنها:

- العطش الشديد.

- كثرة البول خاصة في الليل.

- فقدان الوزن رغم تناول الأكل بكميات كبيرة.

- بطء التئام الجروح.

- الشعور بالخدر في اليدين أو القدمين.

نصائح لمرضى السكري

وكانت وزارة الصحة والسكان قدمت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عدة نصائح لمرضى السكري لتجنب حدوث مضاعفات ومنها:

- السيطرة على جلوكوز الدم وكذلك ضغط الدم.

- الحرص على إجراء فحوصات منتظمة.

- الالتزام بأخذ الدواء.

- غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

- التواصل الدائم مع الفريق الطبي.