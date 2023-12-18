«حكاية وطن».. إنجازات ملموسة بملف المصريين بالخارج في عهد الرئيس السيسي

حققت الدولة المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم، إنجازات ملموسة على أرض الواقع في ملف المصريين بالخارج، منها على سبيل المثال وليس الحصر، المبادرة الرئاسية لإحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية، وميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أهم الانجازات التي قام بها الرئيس السيسي، للمصريين بالخارج، التي من بينها تعزيز التعاون الدولي، ودعم الجاليات المصرية، وفقًا لما جاء في كتاب «حكاية وطن» الذي أعده مجلس الوزراء.

إنجازات الرئيس السيسي للمصريين بالخارج

1- إطلاق 4 نسخ من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية NOSTOS»، وذلك لربط الشباب وتعزيز التعاون بين الدول الثلاثة.

2- استقبال 500 سائح في أكتوبر عام 2019، على متن أول باخرة من قبرص بمحافظة الإسكندرية، تفعيلًا للمبادرة.

3- إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف، ودمج العائدين، بهدف توفير فرص عمل في ألمانيا ومصر، وفقًا لمعايير العمل الأوروبية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

4- رئاسة مصر، الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الأفريقي حول الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين في يونيو 2016.

5- ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

6- إطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية والخط الساخن لحل مشكلات المصريين بالخارج، واستفاد منها 1.6 مليون مواطن.

7- 16.6 ألف مسجل باستمارات مبادرة «نورت بلدك» لدعم المصريين العائدين من الخارج.

8- إطلاق منظومة الشباك الواحد بالمصالح والجهات الحكومية كافة، التي تقدم خدمات للمصريين بالخارج، واستفاد منها 3.5 مليون مصري.

9- تفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج في جهود التنمية.

5 مؤتمرات بعنوان «مصر تستطيع»

10- إقامة 5 مؤتمرات بعنوان «مصر تستطيع»، بمشاركة علماء وخبراء مصريين حققوا نجاحات بالخارج في مختلف التخصصات.

11- تنفيذ 34 شراكة وبرنامج توأمة، بين الجامعات والجهات الدولية التي يعمل بها العلماء المصريون بالخارج.

12- إتاحة 462 فرصة تدريب وبعثات دراسية ورعاية للموهوبين، بواقع 3105 مستفيدين من الشباب المصريين، عن طريق العلماء المصريين بالخارج والجهات الدولية.