في عيد ميلادها.. لحظات صعبة عاشتها الفنانة نيللي كريم في حياتها

رحلة طويلة خاضتها الفنانة نيللي كريم التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، في مسيرتها الفنية حتى تمكنت أن تخطف قلوب الجماهير وتصل إلى النجاح الكبير الذي حققته، فهناك العديد من المواقف الصعبة التي مرت بها في حياتها سواء كانت تتعلق بحياتها الشخصية أو المهنية.

مواقف صعبة في حياة نيللي كريم

في أحد اللقاءات كشفت الفنانة نيللي كريم عن أصعب لحظات حياتها التي مرت بها، إذ أثناء تصويرها مسلسل «سجن النسا» أصيبت والدتها الروسية الجنسية، بجلطة ما جعلها توقف عن التفكير من صعوبة الموقف: «أصعب لحظة في حياتي عندما أصيبت والدتي بجلطة، وأنا حساسة زيادة عن اللزوم، وأمي جالها جلطة وأنا بصور مسلسل سجن النسا، ذهبت للمستشفى لقيت نفسي مش عارفة اتصرف وجائني ذعر واتصلت بأخويا وركب أول طائرة ورجع»، وذلك وفقا لما ذكرته في أحد اللقاءات، مشيرة إلى أن عندما يخص الأمر أحد من أهلها يؤثر عليها بالتعب «بيجي ليا شلل».

وخلال اللقاء تحدث الفنانة نيللي كريم عن تعرضها لأزمة صحية خلال السنوات الماضية، إذ اكتشفت أنها تعاني من ورم حميد في منطقة الوجه، الأمر الذي جعل الأطباء يحذرونها من عدم قدرتها على الحركة: «قررت أعمل عملية والدكاترة حذروني إني ممكن أتشل ومعرفش أحرك وشي تمامًا، وعملت العملية نجحت ولكن الدكتور شال جزء من ودني عشان يخفي الجرح لأني كنت هتشوه».

نجاح الفنانة نيللي كريم

نجاح كبير حققته الفنانة نيللي كريم في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تقديمها مسلسل بـ«100 وش» مع الفنان آسر ياسين والفنان الشاب الراحل مصطفى درويش، كما أنها قدمت مسلسل «فاتن أمل حربي» في السباق الرمضاني 2022 وشاركت فيه مع شريف سلامة ومحمد الشرنوبي وخالد سرحان ومحمد ثروت، وأخرها مسلسل عملة نادرة الذي كان يعرض في رمضان 2023 و حقق نجاحا كبيرا.