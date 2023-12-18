مستشار الرئيس الفلسطيني: دعم أمريكا لإسرائيل مستمر.. ومتوقع استخدام «الفيتو» ضد قرار مجلس الأمن

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنَّ الإدارة الأمريكية هي الراعي الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، موضحا: «لا نتوقع الكثير من انعقاد مجلس الأمن في ظل وجود البيت الأبيض الأمريكي وسياساته، والعبرة في أن يخرج بقرارات وإذا لم يخرج بقرارات كما ينبغي وأهمها قرار وقف العدوان، فلا معنى كل هذا الحراك».

وأضاف «الهباش»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية ولكنها أيضاً أكبر داعم للاحتلال، وفي إمكانها وقف فوري للعدوان وطالما لا تفعل فهي تتحمل المسؤولية الكاملة لاستمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية، والإدارة الأمريكية مستمرة في دعمها لـ العدوان الإسرائيلي وفق ما نسمعه ونراه.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، «وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى المنطقة للمشاركة في إدارة الحرب، والدعم الأمريكي لـ إسرائيل ربما تراجع ظاهريا لكن العبرة في الأفعال التي لا تزال تؤكد الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، سواء عسكري أو سياسي في المحافل الدولية».

واستطرد: «لا اتصور ألا تستخدم الولايات المتحدة حقها في الفيتو بسبب أنَّ المساندة العلنية القوية لإسرائيل لم تعد موجودة لأن كل المؤشرات تقول أننا لا يجب توقع الخير من الإدارة الأمريكية طالما الأمور تسير بنفس الوتيرة».